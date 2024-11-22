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حسام داغر يكشف عن رحلة تصوير الفيلم الأمريكي "40 يوم" قبل عرضه في السينمات (صور)

01:02 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حسام داغر مع فريق عمل الفيلم
  • عرض 11 صورة
    حسام داغر مع فريق العمل
  • عرض 11 صورة
    حسام داغر من كواليس الفيلم الأمريكي 40 يوم مع فريق العمل
  • عرض 11 صورة
    حسام داغر من كواليس الفيلم الأمريكي 40 يوم
  • عرض 11 صورة
    حسام داغر من كواليس فيلم 40 يوم
  • عرض 11 صورة
    حسام داغر
  • عرض 11 صورة
    فريق عمل فيلم 40 يوم
  • عرض 11 صورة
    كواليس الفيلم الأمريكي 40 يوم
  • عرض 11 صورة
    حسام داغر من كواليس الفيلم
  • عرض 11 صورة
    حسام داغر مع فريق عمل الفيلم الأمريكي 40 يوم
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كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان حسام داغر، عن كواليس تصوير الفيلم الأمريكي "40 يوم" الذي أعلن عن انضمامه لفريق عمله مؤخرًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر داغر، صورا من كواليس التصوير، ظهر خلالها مع أبطال وفريق عمل الفيلم، وعلق: "مشاهد متنوعة من كواليس تصوير الفيلم الأمريكي العالمي 40 يوم مع الكرو الأكثر من رائع والعديد من الذكريات الجميلة التي جمعتنا ورغم مشقة التصوير وصعوبة تنفيذ الفكرة التي تدور حول معاناة رحلة المهاجرين غير الشرعيين للحدود الأمريكية عبورًا بالحدود المكسيكية والعصابات اللاتينية، نشاهد قصص إنسانية وحقيقية تنشأ وصداقات تتكون من حول العالم يجمعهم جميعًا الحلم الأمريكي.. فيلم 40 يوم قريبًا".

وكان حسام داغر، كشف عن انتهاء تصوير الفيلم، وكتب تدوينة سابقة عبر حسابه على نفس التطبيق: "أتشرف بالإعلان عن الفيلم السينمائي العالمي 40 يوم بعد الانتهاء من تصويره بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار شهرين بهوليوود لوس أنجلوس، الفيلم سيناريو وإخراج المخرج المصري الأمريكي بيتر تيكلا، ومدير التصوير العالمي الهندي شاهان روو".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان حسام داغر كانت بفيلم "عنب" وسط مشاركة مجموعة من النجوم الشباب وعرض بشهر سبتمبر الماضي.

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حسام داغر فيلم 40 يوم فيلم امريكي معاناة رحلة المهاجرين غير الشرعيين
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