دانا الحلاني بفستان قصير وهند عبدالحليم جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

موقف طريف.. ماذا حدث بين أحمد حافظ وجميلة عوض بمهرجان القاهرة السينمائي؟

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ساندي

شاركت المطربة ساندي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

دانا الحلاني

ظهرت دانا ابنة المطرب عاصي الحلاني، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نجوى كرم

خطفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" .

هند عبد الحليم

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، متابعيها إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وأطلت بفستان طويل باللون الأحمر.

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأخضر.

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم، بدون مكياج، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

علي قاسم

شارك الفنان علي قاسم، متابعيه، أحدث ظهور له أثناء تواجده بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

دوللي شاهين

ظهرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على "إنستجرام"، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

أمير شاهين

نشر الفنان أمير شاهين، صورة له مع شقيقته الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.