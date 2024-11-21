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بعد شائعات سحب جنسيتها.. نوال الكويتية تنشر صورا لـ إطلالتها بحفل قطر

11:57 م الخميس 21 نوفمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    نوال الكويتية في أحدث ظهور لها
  • عرض 3 صورة
    نوال الكويتية في أحدث ظهور لها
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نوال الكويتية متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في دولة قطر.

ونشرت نوال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مساء الخير، من حفلة الليلة في قطر الحبيبة".

وأحيت المطربة نوال حفلًا غنائيا، مساء اليوم الخميس، في قطر، وقدمت العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

تصدر اسم الفنانة نوال الكويتية، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد شائعة سحب الجنسية الكويتية منها.

وتجاهلت نوال تلك الشائعات وروجت عبر صفحاتها في مواقع التواصل، لحفل غنائي لها في قطر، يقام اليوم الخميس، بمناسبة طرح أحدث ألبوماتها "أنا وعزوف".

وجاء الحديث عن سحب الجنسية من المطربة، في ظل عدم وجود تأكيد أو نفي رسمي، عن سحب الجنسية منها، وبعد أيام من انتشار شائعات عن اعتزالها الغناء

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