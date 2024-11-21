القاهرة السينمائي.. تامر كروان: الموسيقى تتخلل الوجدان وتصل للقلب بسرعة

عمرو سعد ينشر صورا من كواليس تصوير "الغربان" استعدادًا لعرضه بالسينمات

كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الخامسة والأربعين جلسة حوارية مع الملحن تامر كروان.

وتحدث تامر عن وضع الموسيقى التصويرية في الأفلام، وقال إنه يحاول الوصول للموسيقى التي تدعم إيقاع الفيلم والدراما الموجودة فيه، مضيفا "الفيلم يسير في الزمن وأحاول السير معه، الموسيقى فن مجرد تتخلل الوجدان وتصل للقلب بسرعة أكثر من العناصر البصرية وهو ما يجعلها تلعب الكثير من الأدوار المخفية داخل الفيلم".

وتابع "المخرج يكون لديه رؤية يسعى لتحقيقها والموسيقار يكون فخورا بالموسيقى التي يصنعها ولازم يقلل الفخر عشان يقدر يتعاون، لو انت فاهم المخرج قادم من أي جزئية، لو انت فاهم ما الذي يبحث عنه، ستقلل هذه الأمور نقاط عدم التلاقي".

وشدد كروان على أن من يعمل في الموسيقى التصويرية لابد أن يكون لديه إحساس بعناصر الصورة والفيلم، حتى يقدم موسيقى تناسب العمل الذي يشارك فيه.

جاءت المحاضرة ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.