إنجي المقدم ترد على منتقديها بعد تغير ملامحها في مسلسل "وتر حساس".. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

ردت الفنانة إنجي المقدم، على الانتقادات التي وجهت لها، بعد ظهورها بتغير كبير في ملامحها في مسلسل "وتر حساس".

وقالت إنجي، في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "أنا مش ضد عمليات التجميل كل حاجة تتعمل بالمظبوط بتبقى حلوة، طول ما هي بتسعد الست وتديها ثقة في نفسها.. ليه لا".

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مليء بالإثارة والجريمة، ويستمر على مدار 45 حلقة. يستعرض حياة ثلاثة نساء: سلمى، وكاميليا، ورغدة، اللواتي تجمعهنّ الصداقة والعمل وتفرّقهن الغيرة والطمع والطموح المفرط.

"وتر حساس" يعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وهو من بطولة صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

اقرأ أيضا..

"تجهيزات استثنائية".. كواليس حفل أصالة نصري بموسم الرياض (صور)

عمرو سعد ينشر صورا من كواليس تصوير "الغربان" استعدادًا لعرضه بالسينمات