بمشهد من "اضحك الصورة تطلع حلوة"..عمرو عرفة يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية

كتب- مروان الطيب:

علق المخرج الكبير عمرو عرفة، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بصدور أمر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق جالانت.

ونشر عمرو، صورة من كواليس فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" تصدرتها الفنانة الراحلة سناء جميل، والفنان الراحل أحمد زكي، وكتب على الصورة تعليق سناء جميل الشهير بأحداث الفيلم وهو "إحنا صغيرين أوي يا سيد".

يذكر أن، آخر مشاركات المخرج عمرو عرفة كانت بفيلم "أهل الكهف" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وعرض في موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

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