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بـ "صور تجمعهما".. أحمد حلمي يعلق على لقائه عمرو دياب بعدة مناسبات مختلفة

10:42 م الخميس 21 نوفمبر 2024
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    أحمد حلمي مع عمرو دياب
  • عرض 3 صورة
    أحمد حلمي وعمرو دياب
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كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان أحمد حلمي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله مع النجم عمرو دياب ولقائهما بعدد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وعلى أنغام أغنية "خلينا ننبسط" للفنان عمرو دياب، احتفى حلمي بسنوات معرفته بالهضبة، وعلق على الفيديو: "حبيب القلب اللي بحبه من سنين".

والتقى الثنائي أحمد حلمي وعمرو دياب مؤخرًا بالعديد من الفعاليات الفنية في المملكة العربية السعودية، كان آخرها عرض مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب الذي أقيم في الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

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A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy)

يذكر أن، أحمد حلمي يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

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