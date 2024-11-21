"احساس يفوق احساسي".. رد فعل شيرين على غناء عريس لزوجته أغنيتها "بحر العسل" (فيديو)

كتب- مروان الطيب:

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على غناء عريس لزوجته أغنيتها "بحر العسل" بحفل زفافهما.

وأعادت شيرين، نشر مقطع فيديو من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "ما فرحتش بأغنية بحر العسل، قد ما فرحت بيها وأنت بتغنيها بجد، احساس يفوق إحساسي أنا شخصيًا، أنا فخورة بيك وفخورة أن في راجل يقول كده للست بتاعته".

على جانب آخر، تستعد شيرين عبدالوهاب لإحياء حفلًا غنائيًا في الكويت يوم 29 نوفمبر الجاري، وكان من المقرر أن يكون الحفل المقام في استاد سباقات السيارات بالكويت، مخصصًا فقط للعائلات، قبل أن يصبح مفتوحًا، عقب الإعلان عن أن نجمة الحفل هي الفنانة شيرين عبدالوهاب.

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شيرين عبدالوهاب، كانت قد طرحت مؤخرا عددا من الأغاني الخاصة بألبومها الجديد، منها "بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا، ابتسمت"، والتي تعاونت خلالها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من بينهم تامر حسين، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، تامر عاشور، أحمد زعيم، أحمد حسن راؤول.

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