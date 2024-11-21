أحدث ظهور لـ هدى المفتي رفقة الفراشات (صور وفيديو)

عمرو سعد ينشر صورا من كواليس تصوير "الغربان" استعدادًا لعرضه بالسينمات

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى مقطع فيديو لها مع الفراشات، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وتفاعل نجمات الفن مع الفيديو، أبرزهم تارا عماد وياسمينا العبد.

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وتخوض هدى المفتي تجربة جديدة بالمشاركة في مسلسل "موعد مع الماضي، والمقرر طرحه على منصة "نيتفليكس" في 6 ديسمبر المقبل.

تدور أحداث المسلسل الذي يتكون من ٨ حلقات، في مصر، حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه فيها، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟

المسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى) ومن إخراج السدير مسعود.