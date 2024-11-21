"تجهيزات استثنائية".. كواليس حفل أصالة نصري بموسم الرياض (صور)

عمرو سعد ينشر صورا من كواليس تصوير "الغربان" استعدادًا لعرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

تواصل إدارة "موسم الرياض" تجهيزاتها لحفل المطربة أصالة نصري، المقرر إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح محمد عبده أرينا.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" على "إنستجرام"، صورا من كواليس التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الفنانة أصالة، حيث أوضحت الصور تجهيزات ضخمة شهدها مسرح محمد عبده، وسط المئات من الطاولات التي تم تجهيزها لاستقبال جمهور الحفل.

وحملت الصفحة تعليقا على كواليس الحفل، جاء فيه: "تجهيزات استثنائية لجلسات موسم الرياض، بانتظاركم في جلسة أيقونة الشرق الفنانة أصالة، نعيش أحلى طرب".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كشف منذ ساعات عن نفاد تذاكر الحفل بالكامل.

يذكر أن، فعاليات موسم الرياض تقام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويقام في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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