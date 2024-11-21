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"السبكي" تنفي مسؤوليتها عن أي تجارب أداء غير معلن عنها وتوجه تحذيرا

09:59 م الخميس 21 نوفمبر 2024

المنتج أحمد السبكي

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كتب- مروان الطيب:

أصدرت شركة "السبكي للإنتاج والتوزيع السينمائي"، بيانا أخلت فيه مسئووليتها عن أي تجارب أداء كاستينج غير معلن عنها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر المنتج أحمد السبكي، البيان، عبر حسابه على إنستجرام، وتضمن الآتي: "تنفي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع مسؤوليتها عن أي تجارب أداء (كاستينج) أو فرص عمل غير معلن عنها عن طريق الحسابات الرسمية الموثقة للشركة، ونود أن نؤكد أن جميع تجارب الأداء وفرص العمل الخاصة بالأعمال الفنية التابعة للشركة، تعلن فقط من خلال صفحاتها الرسمية والموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان: "ويحذر المنتج أحمد السبكي جميع الأشخاص الذين ينتحلون صفته الشخصية أو صفة الشركة في الإعلان عن تجارب أداء وهمية الغرض منها النصب وتحصيل أموال دون غير حق، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية".

يذكر أن، أحمد السبكي يشارك في العملية الإنتاجية بأكثر من عمل منها فيلم "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دينا سمير غانم، ومسلسل "حياة أو موت" بطولة الفنانة حنان مطاوع، إلى جانب فيلم "حدوتة الأيام الباقية" بطولة الفنان أحمد حاتم.

بيان شركة السبكي حول تجارب الأداء

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