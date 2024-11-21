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"ميديا هب" تبحث عن وجوه جديدة للمشاركة في مسلسل "الحب كله" رمضان 2025

09:58 م الخميس 21 نوفمبر 2024

ميديا هب

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كتب - معتز عباس:

أعلنت شركة "ميديا هب" عن بدء اختيار عدد من المواهب التمثيلية للمشاركة في مسلسل "الحب كله"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وكتبت شركة "ميديا هب"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعلن شركة ميديا هب عن بدء الكاستينج لمسلسل الحب كله (أسم مؤقت) من تأليف وإخراج تامر محسن، لجميع الراغبين في المشاركة في تجارب الأداء للانضمام إلى أسرة مسلسل رمضان 2025".

آخر أعمال المخرج تامر محسن، مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو مها الوزير.

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ميديا هب مسلسل الحب كله المواهب التمثيلية
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