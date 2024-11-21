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عمرو سعد ينشر صورا من كواليس تصوير "الغربان" استعدادًا لعرضه بالسينمات

09:48 م الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كواليس فيلم الغربان
  • عرض 5 صورة
    كواليس الفيلم المرتقب الغربان
  • عرض 5 صورة
    كواليس تصوير فيلم الغربان
  • عرض 5 صورة
    عمرو سعد من كواليس فيلم الغربان
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كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان عمرو سعد، الترويج لأحدث أعماله السينمائية "الغربان" استعدادًا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر عمرو، صورا جديدة من كواليس التصوير، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهر وهو يصور في أجواء قارسة البرودة، وعلق: "المشاهد الأولى من الفيلم العالمي الغربان".

تدور أحداث فيلم "الغربان" في إطار تشويقي أكشن عن الحرب العالمية الثانية وتحديداً عام 1941 ومعركة رومل في العلمين، وتم تصوير عدد من المشاهد الخارجية للفيلم بعدد من الدول الأوروبية منها روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مؤخراً.

ويشارك عمرو سعد بطولة الفيلم كلاً من الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، الفنان القدير عبدالعزيز مخيون إلى جانب عدد من الفنانين الروس وهو من إنتاج سيف عريبي، وتأليف وإخراج ياسين حسن.

وكانت آخر مشاركات عمرو سعد الفنية بمسلسل "الأجهر" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وشاركه البطولة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم درة، سيد رجب، محمود قابيل، عمرو عبدالحليل، عارفة عبدالرسول تأليف ورشة مملوك وإخراج ياسر سامي.

ويعد فيلم "الغربان" بمثابة عودة عمرو سعد لشاشة السينما بعد غياب سنوات منذ أخر أفلامه "حملة فرعون" عام 2019.

يذكر أن، الفنان عمرو سعد يشارك بمسلسل "سيد الناس" ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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الفنان عمرو سعد فيلم الغربان الحرب العالمية الثانية
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