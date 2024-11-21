"سهرة تشفي روحنا بالأنغام".. أصالة تروج لحفلها "أيقونة الشرق" في الرياض

كتب - معتز عباس :

روجت المطربة أصالة نصري لحفلها المقبل "أيقونة الشرق" في المملكة العربية السعودية.

ونشرت أصالة صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "قلبي وروحي معلقين بالرياض وبأهل الرياض فيكم كلً القراب أخ وأخت وأحلى الأصدقاء، حضرت هالبرنامج بوقت كتير كتير طويل، وأخدت اختياراتي وقتها وكلً تفصيله لهذه الليلة عملناها متل مو لازم تكون، هدفي أسعدكم أبسطكم وتعيش وقت ما تنساه من حلاوته".

وأضافت: "بتمنّى تكون هالليلة من أحلى الليالي تشفي روحنا و بالأنغام ترجع ترتبنا، سوا هنعيش سهره حلوه من الرياض".

وأحيت أصالة مؤخرًا حفلًا غنائيًا في عمان نهاية شهر أكتوبر الماضي، على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ منذ أيام استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

اقرأ أيضا..

النجم العالمي داركو بيريك يحضر عرض فيلمه "إقليم" بمهرجان القاهرة السينمائي

ليلى علوي توجه رسالة لـ يسرا وحسين فهمي بعد تكريمهما بجائزة عمر الشريف