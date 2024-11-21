بعد اندلاع حريق بمنزلها.. تطورات الحالة الصحية لـ نهال عنبر

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان حسام الحسيني تفاصيل اندلاع حريق في منزله بسبب ماس كهربائي في لوحة مفاتيح الكهرباء، والحالة الصحية لوالدته الفنانة نهال عنبر.

وقال الحسيني، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، إنه اكتشف الحريق بعد انتشار رائحة في أسلاك الكهرباء، لـ يسرع لإنقاذ والدته نهال عنبر ويفصل الكهرباء عن المنزل.

وأضاف: "إحنا زي الفل الحمد لله، أنا لحقت الموضوع بدري قبل ما يحصل حاجة، البيت كان هيولع لكن لحقت الدنيا في الوقت المناسب".

وأكمل: "نهال عنبر زي الفل، هي اتخضت مكنتش قادرة تقف على رجلها، وصحيتها بسرعة عشان تقوم، أهو لو حصل حريقة تبقى بره البيت، والحمد لله لحقت الحريقة وكل حاجة وعدت على خير".

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جدير بالذكر أن الفنانة نهال عنبر شاركت في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٤ بمسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، إخراج هاني خليفة.

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