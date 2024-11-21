"في حالة حرجة جدًا".. مصطفى كامل يطلب الدعاء للفنان عادل الفار

كتب- مروان الطيب:

طلب الفنان ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، من زملائه الدعاء للفنان عادل الفار بعد تدهور حالته الصحية ونقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكتب كامل، عبر حسابه على "فيسبوك": "رجاءًا من كل الزملاء، الدعاء للأخ العزيز والفنان الجميل عادل الفار، عادل الفار في حالة حرجة جدًا جدًا، يارب يا قادر على كل شيء، اللهم أشفه وأعفو عنه".

وكشف مصدر مقرب من الفنان عادل الفار، أن حالة الفنان عادل الفار تدهورت بشدة وتم نقله إلى أحد المستشفيات، وحجزه في غرفة العناية المركزة.

يذكر أن، عادل الفار هو ممثل ومونولجست، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينات بالعمل في الأفراح والملاهي الليلية، ثم أكمل مسيرته الفنية وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية بفترة التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية سواء في التلفزيون أو على شاشة السينما، ومن أهم أفلامه "هيستريا" عام 1998، فيلم "شجيع السيما" عام 2000، "زكية زكريا في البرلمان" عام 2001، "بون سواريه" عام 2010.

وكانت آخر مشاركات الفنان عادل الفار بمسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2020.

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