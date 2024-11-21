رمضان 2025.. السقا وباسم سمرة وطارق لطفي في كواليس "العتاولة 2"

كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان باسم سمرة، صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "العتاولة 2" عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، وتم تداولها على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهر باسم، في الصورة مع نجمي الجزء الثاني الفنان أحمد السقا، والفنان طارق لطفي وهم يلتقطون صورة طريفة من الكواليس ، حازت على إعجاب جمهورهم ومحبيهم وسط تشويق لأحداث الجزء الثاني.

وانضم عدد كبير من النجوم مؤخرًا لأحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة 2"، أبرزهم الفنانة فيفي عبده، والفنان أمير صلاح الدين.

وتم الإعلان عن التحضير لجزء ثان من مسلسل "العتاولة" مطلع شهر أبريل الماضي من قبل المخرج أحمد خالد موسى عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق، ونشر صورة الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل وأخرى تجمعه بالمنتج أنور الصباح، معلقًا: "العتاولة رمضان 2025 إن شاء الله، أول جزء ثاني في حياتي مع ألذ شركة وألذ منتج وألذ نجوم وكرو".

دارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" حول قصة الشقيقان خضر ونصار، اللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر، وشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن، الفنان باسم سمرة يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، وفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد.

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