يسرا وحسين فهمي ونيللي كريم يرقصون على أغاني أحمد سعد في حفل "جولدن جلوب" (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة يسرا والفنان حسين فهمي، بالغناء والرقص بعد حصولهم على جائزة عمر الشريف في حفل "الجولدن جلوب" لمجلة "Enigma".

ونشر برنامج "عرب وود" مقطع فيديو ليسرا وحسين فهمي ونيللي كريم، أثناء الرقص على أغاني المطرب أحمد "إيه اليوم الحلو ده"

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واحتفت جولدن جلوب، باثنين من أبرز نجوم السينما العربية، النجمين المصريين يسرا وحسين فهمي.

ويُعدّ حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، المعروف بـ"حفلة العام في هوليوود"، الذي أقيم أمس الأربعاء، أحد أهم مناسبات الجوائز الفنية العالمية، إذ يكرّم التميز في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقه في عام 1944.

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تم منح جائزة عمر الشريف للنجمين يسرا وحسين فهمي، تقديرًا لمساهماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية ودورهما الفاعل في تطوير صناعة الترفيه والإنتاج الفني في منطقة الشرق الأوسط.

وتمثل جائزة عمر الشريف تكريمًا لاسم أحد أعظم نجوم السينما العربية وأول ممثل مصري يفوز بجائزة جولدن جلوب. وتأتي هذه الجائزة لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي.

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