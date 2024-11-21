لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

يسرا وحسين فهمي ونيللي كريم يرقصون على أغاني أحمد سعد في حفل "جولدن جلوب" (صور وفيديو)

08:04 م الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حسين فهمي ويسرا في حفل جولدن جلوب (2)
  • عرض 5 صورة
    حسين فهمي ويسرا في حفل جولدن جلوب
  • عرض 5 صورة
    حسين فهمي ويسرا في حفل جولدن جلوب (4)
  • عرض 5 صورة
    حسين فهمي ويسرا في حفل جولدن جلوب (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة يسرا والفنان حسين فهمي، بالغناء والرقص بعد حصولهم على جائزة عمر الشريف في حفل "الجولدن جلوب" لمجلة "Enigma".

ونشر برنامج "عرب وود" مقطع فيديو ليسرا وحسين فهمي ونيللي كريم، أثناء الرقص على أغاني المطرب أحمد "إيه اليوم الحلو ده"

واحتفت جولدن جلوب، باثنين من أبرز نجوم السينما العربية، النجمين المصريين يسرا وحسين فهمي.

ويُعدّ حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، المعروف بـ"حفلة العام في هوليوود"، الذي أقيم أمس الأربعاء، أحد أهم مناسبات الجوائز الفنية العالمية، إذ يكرّم التميز في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقه في عام 1944.

View this post on Instagram

A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

تم منح جائزة عمر الشريف للنجمين يسرا وحسين فهمي، تقديرًا لمساهماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية ودورهما الفاعل في تطوير صناعة الترفيه والإنتاج الفني في منطقة الشرق الأوسط.

وتمثل جائزة عمر الشريف تكريمًا لاسم أحد أعظم نجوم السينما العربية وأول ممثل مصري يفوز بجائزة جولدن جلوب. وتأتي هذه الجائزة لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي.

اقرأ أيضا..

أحمد داوود: "ناس كتير رجعت لبعض بسبب فيلم الهوى سلطان"

تركي آل الشيخ يعلن نفاذ تذاكر حفل أصالة بموسم الرياض

يسرا حسين فهمي نيللي كريم أحمد سعد حفل جولدن جلوب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير لخامس مرة على التوالي
أمريكا ليست بينها.. 124 دولة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت بأمر الجنائية (قائمة)
قفص الجنائية الدولية.. غزة تحاصر إسرائيل– تغطية خاصة