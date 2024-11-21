رمضان 2025.. مي عمر عن "إش إش": "أحلى مسلسل عملته وأكثر شخصية ممتعة لعبتها"

كتب- مروان الطيب:

أطلت الفنانة مي عمر، على متابعيها بصور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وذلك بعد اختفائها خلال الفترة الماضية من على "السوشيال ميديا" بسبب تصوير مسلسلها الجديد "إش إش" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وكتبت مي عمر: "عارفة إني كنت مختفية الفترة اللي فاتت، وفاتني حاجات كتير، بس كنت مشغولة بحاجة أكبر وأحلى وأهم من أي حاجة عملتها قبل كده، كنت بصور مسلسلي الجديد إش إش، واللي بكل ثقة أقدر أقول إنه إن شاء الله هيكون أحلى مسلسل عملته وأكثر شخصية ممتعة ومختلفة لعبتها في حياتي، متحمسة أوي إنكم تشوفوا الشغل ده، وإن شاء الله يعجبكم زي ما أنا كنت مستمتعة بكل لحظة من تصويره".

وتجسد مي عمر بأحداث المسلسل شخصية راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنان ماجد المصري، الفنانة هالة صدقي، الفنان إدوارد، الفنانة إنتصار، الفنانة دينا، تأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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