أحمد داوود: "ناس كتير رجعت لبعض بسبب فيلم الهوى سلطان"

كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان أحمد داوود، ضيفًا على برنامج "الراديو بيضحك"، المذاع على راديو "9090".

وأعرب داوود، عن سعادته بنجاح فيلم "الهوى سلطان" في السينما، قائلًا: |ناس كتير رجعت لبعض بسبب الفيلم، ودي حاجة مؤثر مخليني مقشعر".

وأضاف: "النجاح كويس والإيرادات جميلة وفي حالة نجاح حقيقة مش بتحصل كتير ويارب أشوفها الفترة الجاية، خاصة وأن الفيلم ليه تأثير على أغلبية الناس، وشوفت فيديوهات لناس حقيقة بتعمل حاجات بتأثر فيا جدًا، والناس اللي مش بعض شافوا الفيلم ورجعوا لبعض تاني".

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تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معاً العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما وتتوالى الأحداث.

ويشارك أحمد داوود البطولة الفنانة منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، وآخرين، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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