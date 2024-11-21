أول تعليق من حسين فهمي بعد تكريمه بجائزة الجولدن جلوب.. ويوجه رسالة لـ يسرا

كتب - معتز عباس:

علق النجم حسين فهمي على تكريمه بجائزة عمر الشريف في حفل جولدن جلوب، في حفل مجلة "Enigma".

وقال حسين فهمي، في لقائه ببرنامج "عرب وود": "جائزة مهمة جدا حصل عليها عمر الشريف وهي تقارب الأوسكار فبريكا".

وأضاف: "سعيد جدًا بحصولي على هذه الجائزة، وسعيد بيها إنها تحمل إسم عمر الشريف، وسعيد أيضًا أنه وقع الاختيار عليا وعلى الفنانة النجمة يسرا".

ووجه حسين فهمي، رسالة إلى يسرا، قائلًا: "يسرا فنانة مجتهدة وجميلة جدا، وليها شعبية كبيرة وتستحق هذه الجائزة".

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واحتفت جولدن جلوب، باثنين من أبرز نجوم السينما العربية، النجمين المصريين يسرا وحسين فهمي.

ويُعدّ حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، المعروف بـ"حفلة العام في هوليوود"، الذي أقيم أمس الأربعاء، أحد أهم مناسبات الجوائز الفنية العالمية، إذ يكرّم التميز في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقه في عام 1944.

تم منح جائزة عمر الشريف للنجمين يسرا وحسين فهمي، تقديرًا لمساهماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية ودورهما الفاعل في تطوير صناعة الترفيه والإنتاج الفني في منطقة الشرق الأوسط.

وتمثل جائزة عمر الشريف تكريمًا لاسم أحد أعظم نجوم السينما العربية وأول ممثل مصري يفوز بجائزة جولدن جلوب. وتأتي هذه الجائزة لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي.

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