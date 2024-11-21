هكذا احتفل أحمد داوود مع الجمهور بفيلمه الجديد "الهوى سلطان" (فيديو)

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان أحمد داوود، بنجاح فيلمه الجديد "الهوى السلطان" مع الجمهور بأحد السينمات في دور العرض، ونشر مقطع فيديو من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وظهر أحمد داوود وهو يفاجئ جمهور الفيلم الذي احتفى به فور رؤيته، وحرص الجمهور على التقاط العديد من الصور التذكارية معه، وعلق داود: "الحمد لله، شكرًا للجمهور العظيم على استقباله للفيلم، كرم كبير جدًا من ربنا، إن شاء الله هنتفرج على الفيلم يوم 24 في الرياض بفوكس سينما واجهة روشن، AMC سينما بانوراما مول، ويوم 25 في جدة بفوكس سينما ريد سي مول وامباير سينما مول الأندلس".

تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معاً العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما وتتوالى الأحداث.

ويشارك أحمد داوود البطولة الفنانة منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، وآخرين، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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