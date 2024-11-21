منة شلبي تروج لمسرحية "شمس وقمر" في الرياض ونجوم الفن يعلقون

كتب - معتز عباس:

روجت الفنانة منة شلبي بوستر مسرحية "شمس وقمر"، التي من المقرر عرضها الأيام المقبلة، في الرياض.

ونشرت منة، بوستر المسرحية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "بسم الله توكلنا على الله".

وتلقت منة التهاني والتعليقات من نجوم الفن، على مسرحيتها الجديدة، وكتبت الفنانة ركين سعد: "بالتوفيق يا قمر القمرات"، وعلق الفنان أكرم حسني: "كسروا الدنيا يا عسل"، وردت ريهام عبدالغفور: "بالتوفيق يا مانجو يا حبيبتي".

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مسرحية "شمس وقمر" من بطولة منة شلبي وبيومي فؤاد، ومجموعة من النجوم، وتقدم عروضها على مسرح بكر الشدي في الرياض، في الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

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