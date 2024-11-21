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منة شلبي تروج لمسرحية "شمس وقمر" في الرياض ونجوم الفن يعلقون

06:41 م الخميس 21 نوفمبر 2024

بوستر مسرحية شمس وقمر

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كتب - معتز عباس:

روجت الفنانة منة شلبي بوستر مسرحية "شمس وقمر"، التي من المقرر عرضها الأيام المقبلة، في الرياض.

ونشرت منة، بوستر المسرحية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "بسم الله توكلنا على الله".

وتلقت منة التهاني والتعليقات من نجوم الفن، على مسرحيتها الجديدة، وكتبت الفنانة ركين سعد: "بالتوفيق يا قمر القمرات"، وعلق الفنان أكرم حسني: "كسروا الدنيا يا عسل"، وردت ريهام عبدالغفور: "بالتوفيق يا مانجو يا حبيبتي".

مسرحية "شمس وقمر" من بطولة منة شلبي وبيومي فؤاد، ومجموعة من النجوم، وتقدم عروضها على مسرح بكر الشدي في الرياض، في الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

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بوستر مسرحية شمس وقمر مسرحية شمس وقمر منة شلبي انستجرام منة شلبي
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