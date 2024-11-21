ليلى علوي توجه رسالة لـ يسرا وحسين فهمي بعد تكريمهما بجائزة عمر الشريف

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ليلى علوي، رسالة للفنانة يسرا والفنان حسين فهمي، بعد تكريمهما بجائزة عمر الشريف في حفل جولدن جلوب.

ونشرت ليلى، صورا خلال حضورها حفل جولدن جلوب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك لأصدقاء عمري حسين فهمي ويسرا على جائزة عمر الشريف.. تستحقون كل الخير والنجاح اللي في الدنيا، دُمتُم فخرا للسينما المصرية والعربية سعيدة جدا بهذا التكريم وأفتخر بصداقتكم".

واحتفت جولدن جلوب، باثنين من أبرز نجوم السينما العربية، النجمين المصريين يسرا وحسين فهمي.

ويُعدّ حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، المعروف بـ"حفلة العام في هوليوود"، الذي أقيم أمس الأربعاء، أحد أهم مناسبات الجوائز الفنية العالمية، إذ يكرّم التميز في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقه في عام 1944.

تم منح جائزة عمر الشريف للنجمين يسرا وحسين فهمي، تقديرًا لمساهماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية ودورهما الفاعل في تطوير صناعة الترفيه والإنتاج الفني في منطقة الشرق الأوسط.

وتمثل جائزة عمر الشريف تكريمًا لاسم أحد أعظم نجوم السينما العربية وأول ممثل مصري يفوز بجائزة جولدن جلوب. وتأتي هذه الجائزة لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي.