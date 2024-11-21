لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ليلى علوي توجه رسالة لـ يسرا وحسين فهمي بعد تكريمهما بجائزة عمر الشريف

06:22 م الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ليلي علوي وإلهام شاهين وعمر عبدالعزيز
  • عرض 7 صورة
    الهام شاهين وليلى علوي
  • عرض 7 صورة
    ليلى علوي والهام شاهين
  • عرض 7 صورة
    ليلى علوي وأحمد داوود وشيكو
  • عرض 7 صورة
    ليلى علوي والهام شاهين
  • عرض 7 صورة
    ليلى علوي والهام شاهين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ليلى علوي، رسالة للفنانة يسرا والفنان حسين فهمي، بعد تكريمهما بجائزة عمر الشريف في حفل جولدن جلوب.

ونشرت ليلى، صورا خلال حضورها حفل جولدن جلوب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك لأصدقاء عمري حسين فهمي ويسرا على جائزة عمر الشريف.. تستحقون كل الخير والنجاح اللي في الدنيا، دُمتُم فخرا للسينما المصرية والعربية سعيدة جدا بهذا التكريم وأفتخر بصداقتكم".

واحتفت جولدن جلوب، باثنين من أبرز نجوم السينما العربية، النجمين المصريين يسرا وحسين فهمي.

ويُعدّ حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، المعروف بـ"حفلة العام في هوليوود"، الذي أقيم أمس الأربعاء، أحد أهم مناسبات الجوائز الفنية العالمية، إذ يكرّم التميز في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقه في عام 1944.

تم منح جائزة عمر الشريف للنجمين يسرا وحسين فهمي، تقديرًا لمساهماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية ودورهما الفاعل في تطوير صناعة الترفيه والإنتاج الفني في منطقة الشرق الأوسط.

وتمثل جائزة عمر الشريف تكريمًا لاسم أحد أعظم نجوم السينما العربية وأول ممثل مصري يفوز بجائزة جولدن جلوب. وتأتي هذه الجائزة لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي.

ليلى علوي تكريم يسرا وحسين فهمي جائزة عمر الشريف حفل جولدن جلوب انستجرام ليلى علوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منة شلبي تروج لمسرحية "شمس وقمر" في الرياض ونجوم الفن يعلقون

إعلان

إعلان

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير لخامس مرة على التوالي
أمريكا ليست بينها.. 124 دولة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت بأمر الجنائية (قائمة)
قفص الجنائية الدولية.. غزة تحاصر إسرائيل– تغطية خاصة