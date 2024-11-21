كيف ردت أسماء جلال على تشبيهها بـ السندريلا سعاد حسني؟

كتب - معتز عباس:

أكدت الفنانة أسماء جلال، أنه لا وجه للمقارنة بينها وبين النجمة الراحلة سعاد حسني.

وقالت أسماء في لقائه ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام": "مينفعش أي حد يتقارن بسعاد حسني، معلش خط أحمر، مش مقتنعة خالص، مفيش زيها يا جماعة مش هيجي زيها وزي لذاذتها ودلعها وملامحها وشاطرتها، بحبها جدا".

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وتشارك أسماء جلال، في فيلم "الفستان الأبيض"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها قبل يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ميمي جمال، تأليف وإخراج جيلان عوف، ومن المقرر عرضه بالسينمات يوم 20 نوفمبر الجاري.

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