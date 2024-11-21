لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ولاء الشريف تحتفل بعرض فيلمها القصير"عقبالك يا قلبي" بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

06:16 م الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة ولاء الشريف
  • عرض 6 صورة
    ولاء الشريف مع فريق العمل من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 6 صورة
    ولاء الشريف من كواليس عرض فيلم عقبالك يا قلبي في القاهرة السينمائي
  • عرض 6 صورة
    ولاء الشريف مع أبطال فيلم عقبالك يا قلبي
  • عرض 6 صورة
    ولاء الشريف تحتفل بعرض فيلمها عقبالك يا قلبي في القاهرة السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة ولاء الشريف، بعرض فيلمها القصير "عقبالك يا قلبي" ضمن المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام.

ونشرت ولاء، صور من كواليس عرض الفيلم، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع عدد من أبطال وفريق عمل الفيلم منهم الفنان علي الطيب، وعلقت: "إمبارح من عرض فيلمنا القصير عقبالك يا قلبي، في المسابقة الرسمية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، اللهم لك الحمد والشكر".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ولاء الشريف بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".

اقرأ أيضا:

بعد شائعات سحب الجنسية.. نوال الكويتية تتصدر تريند جوجل

قبل عرضها اليوم.. أبطال مسرحية "ألف تيتة وتيتة" يوجهون رسالة للجمهور

ولاء الشريف فيلم عقبالك يا قلبي مهرجان القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كيف ردت أسماء جلال على تشبيهها بـ السندريلا سعاد حسني؟

إعلان

إعلان

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير لخامس مرة على التوالي
أمريكا ليست بينها.. 124 دولة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت بأمر الجنائية (قائمة)
قفص الجنائية الدولية.. غزة تحاصر إسرائيل– تغطية خاصة