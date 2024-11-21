ولاء الشريف تحتفل بعرض فيلمها القصير"عقبالك يا قلبي" بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة ولاء الشريف، بعرض فيلمها القصير "عقبالك يا قلبي" ضمن المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام.

ونشرت ولاء، صور من كواليس عرض الفيلم، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع عدد من أبطال وفريق عمل الفيلم منهم الفنان علي الطيب، وعلقت: "إمبارح من عرض فيلمنا القصير عقبالك يا قلبي، في المسابقة الرسمية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، اللهم لك الحمد والشكر".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ولاء الشريف بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".

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