بالفيديو| ياسمين رئيس تهدي فستان زفافها الأبيض لإحدى الفتيات لتشاركها "فرحة العمر"

كتبت- منى الموجي:

نشرت النجمة ياسمين رئيس فيديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت فيه عن الذكريات الجميلة التي يحملها فستان زفافها الأبيض، والذي كان شاهدًا على أسعد لحظات حياتها.

وأعلنت ياسمين عن قرارها بإهداء فستانها لإحدى الفتيات لتعيش به فرحة يوم زفافها، قائلة: "زي وردة في فيلم الفستان الأبيض، أحب أدي فستاني الأبيض لبنت عشان تفرح بيه زي ما أنا فرحت بيه يوم فرحي". وأضافت ياسمين أنها ستسلم الفستان بنفسها للفتاة داخل السينما.

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يأتي ذلك مع طرح فيلمها الفستان الأبيض في السينمات يوم ٢٠ نوفمبر، وذلك بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

وفيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس.

ويعرض في الوقت الحالي لـ ياسمين رئيس، مسلسل رقم سري وهو من بطولة صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبدالتواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة ٨ مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

وفي سياق آخر، بدأت ياسمين رئيس تصوير فيلم الهنا اللي أنا فيه، والتي تجسد فيه شخصية إيمان، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد الكردي، أحمد بدوي، جابي خوري. وتعاقدت مؤخرًا على مسلسل قتيل اختياري اسم مؤقت لتشارك به في السباق الرمضاني ٢٠٢٥.