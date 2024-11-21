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يسرا تكشف سبب حضورها عرض إيلي صعب وعدم حضور حفل افتتاح القاهرة السينمائي

06:13 م الخميس 21 نوفمبر 2024

النجمة يسرا

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كتب- مروان الطيب:

تحدثت النجمة يسرا عن السبب وراء عدم حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، وحضورها عرض أزياء مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب الذي أقيم في الرياض بنفس التوقيت.

وقالت يسرا، في تصريحات صحفية، ردا على الانتقادات التي طالتها بسبب عدم حضور حفل الافتتاح: "أنا بحاول ألحق كل حاجة عشان مزعلش حد، واتشرفت إني روحت عند إيلي صعب، وكنت سعيدة بالتجربة دي لأنها عالمية وخطيرة، والحكاية دي إحنا عارفين ميعادها من يناير مكنتش جديدة".

وكان الظهور الأخير لـ يسرا في حفل جولدن جلوب و"Enigma" الذي أقيم أمس الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وذلك لتكريمها بجائزة "عمر الشريف"، إلى جانب النجم الكبير حسين فهمي.

يذكر أن، يسرا شاركت مؤخرًا بمسرحية "ملك والشاطر" ضمن فعاليات "موسم الرياض" وشاركها البطولة الفنان أحمد عز.

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