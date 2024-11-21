بالصور| المخرجة الفلسطينية مي عودة: نسجل تاريخنا ونخلد روايتنا بالسينما

كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن فعاليات دورته الـ45، ندوة بعنوان "السينما الفلسطينية واللبنانية: قصص الهوية والبقاء"، شهدت حضور المخرجة اللبنانية ميريام الحاج، المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي عودة، الفنانة التونسية درة، وأدارها الناقد محمد نبيل، والذي طلب من الحضور في البداية الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء لبنان وفلسطين.

وقالت المخرجة والمنتجة مي عودة معلقة على فكرة المقاومة عن طريق السينما، وذلك بعد عرض برومو الفيلم الفلسطيني ٢٠٠ متر: "ذكرتوني بالفيلم أشتاق له، شكرا على هذه الجلسة، هذه السنة صعبة علينا جدا، غير كل السنين السابقة، تعرت فيها الكثير من الوجوه وهذا العالم الغربي الذي كنا نجري ورائه طوال الوقت وهو السبب في وقوعنا بهذه الحفرة إن شاء الله نطلع منها".

وتابعت "هذا العالم بكل جبروته عمل خطة ممنهجة ليضعنا في هذه الزاوية، ويحاول يسقطنا شيئا فشيء، اخترع شيء اسمه السياسية وحقوق الإنسان لخدمته، ولأن نحن أصحاب الحق والأرض ولأننا مجردين من القوة التي يملكونها بالأموال ليس لدينا غير الصورة والرواية الخاصة بنا، نحن نعرف قيمة الصورة وكيف تعلم وتترك أثر ونسجل تاريخنا وروايتنا، ونخلد هذه الرواية بسينما، بالنسبة لي عندما يريد الشخص أن يحكي عن الأرض والخرائط أقول لابد أن نعود للسينما لان عندنا احتلال غاشم بكل دقيقة يغير معالم الأرض".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت دورته الـ45 في 13 نوفمبر وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.