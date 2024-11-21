حفل تامر حسني وآدم في الكويت يرفع لافتة "SOLD OUT"

كتب- هاني صابر:

أعلنت الجهة المنتجة والمنظمة للحفل الأسطوري الذي يجمع بين النجم تامر حسني والمطرب آدم، عن نفاذ تذاكر الحفل المقرر له يوم 12 ديسمبر المقبل في الأرينا كويت ضمن فعاليات المهرجان الفني الأضخم لهذا العام "موسم الكويت الغنائي"، وذلك خلال وقت قياسي من طرح التذاكر ليرفع لافتة "SOLD OUT".

وفي هذا الصدد، عبر المطرب تامر حسني عن امتنانه للحب الكبير الذي أظهره جمهوره الكويتي، مؤكدًا: "هذا الإقبال يعكس مدى الترابط بيني وبين الجمهور الكويتي. أعدكم بحفل مميز يليق بحبكم ودعمكم". فيما عبّر المطرب آدم، عن حماسه الكبير للحفل، قائلاً: "ردة فعل الجمهور الكويتي لا توصف.. وأشعر دائمًا بدفء محبتهم وأتطلع لتقديم أفضل ما لديا في هذه الليلة الخاصة".

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للجهة المنتجة والمنظمة للحفل حسين موسى، عن سعادته بالأصداء الطيبة التي سبقت الحفل والتفاعل الجماهيري الكبير مع هذه الأمسية التي تعتبر الأضخم في الكويت خلال 2024 و وعد موسى الجمهور بليلة أستثنائية بكافة المقاييس من حيث التجهيزات والديكورات الضخمة وشكل المسرح التي صُممت خصيصًا لتتناسب مع الأجواء المبهرة للحدث.

وأكد موسى، أن كل التفاصيل تم التخطيط لها بعناية لضمان تقديم حفل بمواصفات عالمية. واستطرد: "عدد الحضور يناهز ال 5 آلاف وهي الطاقة الاستيعابية لقاعة الآرينا ويوجد أضعافهم لن يحالفهم الحظ في حجز تذاكرهم لسرعة النفاذ" .

وأوضح موسى: "نحن حريصين على أن تكون حفلاتنا بطابع خاص من حيث الإنتاج والتنظيم والتجهيزات الغير مسبوقة لنكون دائما في الصدارة، وانتهز الفرصة لأشكر فريق عمل المجموعة على جهدهم الواضح خلال الفترة الماضية واشكر شركاء النجاح رعاة المهرجان".

وأضاف: هذا الحدث المنتظر هو بلا شك حديث الجمهور، وسيكون واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية في الكويت لهذا العام. ومن المتوقع أن تكشف ”PACHA GROUP” عن الفعاليات المقبلة ضمن مهرجان "موسم الكويت " الغنائي قريبا .