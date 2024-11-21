بالصور| المخرجة اللبنانية ميريام الحاج: الدنيا تمتحننا بحرب ما كنا أبدا نتوقعها

كتبت- منى الموجي:

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن فعاليات دورته الـ45، ندوة بعنوان "السينما الفلسطينية واللبنانية: قصص الهوية والبقاء"، شهدت حضور المخرجة اللبنانية ميريام الحاج، المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي عودة، الفنانة التونسية درة، وأدارها الناقد محمد نبيل، والذي طلب من الحضور في البداية الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء لبنان وفلسطين.

وقالت ميريام "شكرا على فكرة هذه الندوة المهمة اليوم، إنكم تلقون الضوء على هذا الموضوع، صورت فيلم (مثل قصص الحب) وكنت أفكر في تصوير شعب يكتشف حاله بعد كل هزيمة وصعوبات يواجهها وينهض ويقترح شيء ثاني ويعمر، كنت استغرب من حولي واسألهم كيف يكون عندهم أمل ويملكون هذه القوة ويبدأون من جديد، تذهبون لعملكم بالجامعة وتفتحون المحلات".

وأشارت أنها عرفت قبل قليل من والدها أنه تم ضرب الضاحية الجنوبية في بيروت، مضيفة "والدي قال لي قبل قليل البيت يهتز لكن ما تخافي أمك تصنع الجاتوه في المطبخ"، متابعة "أنا لا أحب تصنيف الشعوب على أنهم ينهضون كل مرة، وأن يضعنا العالم في مكان أنهم يحاربوننا ونحن سننهض، أمي تصنع الجاتوه حتى لا تصاب بالجنون، لا حبا في الحياة، لكن نحن مجبورون أن نعيش، أحيانا يكون عليك أن تعايد حفيدتك لان عيدها اليوم رغم كل ما تعيشه".

وتم عرض برومو فيلم ميريام الحاج مثل قصص الحب، وعلقت "الدنيا تمتحننا اليوم بحرب ما كنا أبدا نتوقعها".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت دورته الـ45 في 13 نوفمبر وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.