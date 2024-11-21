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تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "شمس وقمر" بطولة منة شلبي

05:01 م الخميس 21 نوفمبر 2024

مسرحية شمس وقمر

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كتبت- سهيلة أسامة:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمسرحية "شمس وقمر"، والمقرر عرضها على خشبة مسرح "بكر الشدي"، في الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المُقبل.

ونشر "تركي"، البوستر الرسمي للمسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "شمس وقمر المسرحية الكوميدية من بطولة الفنانة منة شلبي والفنان بيومي فؤاد ومجموعة من النجوم على مسرح بكر الشدي".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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