"محمد رمضان" ينضم إلى قائمة نجوم مهرجان "كوتشيلا"

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان محمد رمضان، عن سعادته بانضمامه لمهرجان "كوتشيلا" للموسيقى والفنون.

ونشر رمضان صورة لها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا متحمس جدًا لكوني جزء من مهرجان كوتشيلا، وأفتخر بأن أكون أول مصري يؤدي على خشبة المسرح".

وأضاف: "قبل هذه الخطوة، كنت قد حققت 4.6% من طموحي، والآن يمكنني أن أقول إنني وصلت إلى 4.7%".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لطرح أحدث أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "جوانا"، المقرر طرحها قريبا على "يوتيوب".

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