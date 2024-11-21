"محمد رمضان" ينضم إلى قائمة نجوم مهرجان "كوتشيلا"
كتبت- نوران أسامة:
أعلن الفنان محمد رمضان، عن سعادته بانضمامه لمهرجان "كوتشيلا" للموسيقى والفنون.
ونشر رمضان صورة لها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا متحمس جدًا لكوني جزء من مهرجان كوتشيلا، وأفتخر بأن أكون أول مصري يؤدي على خشبة المسرح".
وأضاف: "قبل هذه الخطوة، كنت قد حققت 4.6% من طموحي، والآن يمكنني أن أقول إنني وصلت إلى 4.7%".
يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لطرح أحدث أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "جوانا"، المقرر طرحها قريبا على "يوتيوب".
View this post on Instagram
اقرأ أيضًا:
بعد شائعات سحب الجنسية.. نوال الكويتية تتصدر تريند جوجل
شام الذهبي وبسمة بوسيل تريند جوجل بسبب "لقاء الدموع"
مريم الخشت تنشر صورا من حفل جولدن جلوب و"Enigma"
فيديو قد يعجبك: