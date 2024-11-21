لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"محمد رمضان" ينضم إلى قائمة نجوم مهرجان "كوتشيلا"

04:13 م الخميس 21 نوفمبر 2024

الفنان محمد رمضان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان محمد رمضان، عن سعادته بانضمامه لمهرجان "كوتشيلا" للموسيقى والفنون.

ونشر رمضان صورة لها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا متحمس جدًا لكوني جزء من مهرجان كوتشيلا، وأفتخر بأن أكون أول مصري يؤدي على خشبة المسرح".

وأضاف: "قبل هذه الخطوة، كنت قد حققت 4.6% من طموحي، والآن يمكنني أن أقول إنني وصلت إلى 4.7%".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لطرح أحدث أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "جوانا"، المقرر طرحها قريبا على "يوتيوب".

اقرأ أيضًا:

بعد شائعات سحب الجنسية.. نوال الكويتية تتصدر تريند جوجل

شام الذهبي وبسمة بوسيل تريند جوجل بسبب "لقاء الدموع"

مريم الخشت تنشر صورا من حفل جولدن جلوب و"Enigma"

الفنان محمد رمضان مهرجان كوتشيلا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منها الضرائب والدعم.. 8 مطالب من صندوق النقد الدولي لمصر
رواتب تصل لـ 4000 درهم.. فرص عمل جديدة في الإمارات - الشروط وخطوات التقديم
البنك المركزي يوضح: كيف ستحدد رسوم تحويلات الخارج عبر إنستاباي؟