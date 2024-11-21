قبل عرضها اليوم.. أبطال مسرحية "ألف تيتة وتيتة" يوجهون رسالة للجمهور

كتبت- سهيلة أسامة:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمسرحية "ألف تيتة وتيتة"، والتي من المقرر عرضها من الفترة 21 إلى 25 نوفمبر الجاري، وذلك على خشبة مسرح "محمد العلي" بالرياض

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بموقع "إكس"، لنجوم مسرحية "ألف ليلة وليلة"، وهم يوجهون رسائل لجمهورهم قبل عرضها اليوم.

ويشارك في بطولة المسرحية عدد من نجوم الفن من بينهم: أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية.

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