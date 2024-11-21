مى سليم وابنتها تخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما.. (صورة)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيه، صورة له مع ابنتها "لي لي"، أثناء رحلتها بـ اسطنبول.

ونشرت مي الصورة، عبر حسابها الرسمي على التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

جدير بالذكر أن أخر أعمال مي السينمائية فيلم "بنقدر ظروفك"، ويشارك في بطولته كل من: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، إبرام نشأت.

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