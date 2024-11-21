ميريام فارس تنشر صورًا جديدة من حفلها في دبي

مايا دياب تتألق في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "الجمال عدى الكلام"

إلهام شاهين وليلى علوي في أحدث ظهور من مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة ميريام فارس، صورًا جديدة من حفلها، بـ متحف المستقبل في دبي.

وشاركت ميريام الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأبيض، مرسوم عليه بحروف عربية، وحرصت على إغلاق خاصية التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريام فارس بعنوان "غنيلي شوي شوي" لكوكب الشرق أم كلثوم، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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