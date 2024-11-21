حمادة هلال يثير الجدل بمنشور غامض والجمهور: "مين مزعلك"

كتبت- نوران أسامة:

أثار الفنان حمادة هلال الجدل من خلال منشور له، دون الكشف أو التوضيح عن التفاصيل.

ونشر حمادة، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي صورة لكرسي، وعليها عبارة "ياريت أهالينا ما ربونا"، ليثير التساؤلات حول ما كان هذا إعلانًا عن أغنية جديدة تتضمن هذه الجملة أم ماذا؟

وجاءت عليه تعليقات الجمهور كالتالي: "مين مزعلك قولي وأجيلك، دي الأغنية الجديدة؟، المداح بعد ما سميح غواه، ليه بس كده دي غنوة جديدة؟، أكتر فنان بحبه ومحترم".

يذكر أن الفنان حمادة هلال، بدأ تصوير مسلسل "المداح 5"، المقرر عرضه في سباق رمضان 2025، ويشاركه في البطولة ، غادة عادل، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، وحنان سليمان، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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