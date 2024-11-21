بعد شائعات سحب الجنسية.. نوال الكويتية تتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة نوال الكويتية خلال الساعات القليلة الماضية، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعدما تردد شائعات عن سحب الجنسية الكويتية منها.

وتجاهلت نوال تلك الشائعات وروجت عبر صفحاتها في مواقع التواصل، لحفل غنائي لها في قطر، يقام غدا الخميس، بمناسبة طرح أحدث ألبوماتها "أنا وعزوف".

وجاء الحديث عن سحب الجنسية من المطربة، في ظل عدم وجود تأكيد أو نفي رسمي، عن سحب الجنسية منها، وبعد أيام من انتشار شائعات عن اعتزالها الغناء

المطربة نوال الكويتية، دخلت يوم الإثنين الماضي، عامها الـ 58، إذ ولدت يوم 18 نوفمبر عام 1966.

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