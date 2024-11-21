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شام الذهبي وبسمة بوسيل تريند جوجل بسبب "لقاء الدموع"

03:00 م الخميس 21 نوفمبر 2024

شام الذهبي

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كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة والفنانة بسمة بوسيل، تريند محرك البحث جوجل، بعد أن شاركت بسمة مقطع فيد

يو خلال زيارتها لعيادة شام، في دبي.

وظهرت شام الذهبي خلال الفيديو الذي نشرته بسمة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي تبكي فرحًا بعد زيارتها المفاجئة في عيادتها الجديدة، وعلقت بسمة على الفيديو: "بحبك يا أطيب وأنظف أخت في الدنيا يارب يكرمك ويرزقك ويسعد روحك".

ولاقى الفيديو تفاعل كبير من المتابعين وجاءت بعض تعليقاتهم، كالتالي: "قلوب نضيفة، شام فيض من الحب والمشاعر الله يحفظها، رقيقة وطبيعية، أجمل صداقة".

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل طرحت أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "البدايات" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، تأليف أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع فهد.

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شام الذهبي بسمة بوسيل دبي
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