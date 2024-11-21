مريم الخشت تنشر صورا من حفل جولدن جلوب و"Enigma"

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة الشابة مريم الخشت صورًا من حفل تكريم نجمي السينما المصرية يسرا وحسين فهمي، بجائزة "عمر الشريف"، وأقيم الحفل أمس الأربعاء في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة.

وشاركت مريم الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من حفل تكريم الأسطورتين يسرا وحسين فهمي".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الحفل، أبرزهم حسين فهمي وزوجته، الفنانة درة، الفنانة صفية العمري، الفنان حسين أبو الروس، الفنانة ليلى علوي، الفنان شيكو، السيناريست مدحت العدل، المطرب أبو، وغيرهم من النجوم.

وتحرص مجلة "Enigma"، على إقامة حفل Golden Globes، لتكريم نجوم الفن على هامش أعمالهم في مجالي السينما والتلفزيون.

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