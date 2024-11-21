لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مريم الخشت تنشر صورا من حفل جولدن جلوب و"Enigma"

02:35 م الخميس 21 نوفمبر 2024

الفنانة مريم الخشت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة الشابة مريم الخشت صورًا من حفل تكريم نجمي السينما المصرية يسرا وحسين فهمي، بجائزة "عمر الشريف"، وأقيم الحفل أمس الأربعاء في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة.

وشاركت مريم الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من حفل تكريم الأسطورتين يسرا وحسين فهمي".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الحفل، أبرزهم حسين فهمي وزوجته، الفنانة درة، الفنانة صفية العمري، الفنان حسين أبو الروس، الفنانة ليلى علوي، الفنان شيكو، السيناريست مدحت العدل، المطرب أبو، وغيرهم من النجوم.

وتحرص مجلة "Enigma"، على إقامة حفل Golden Globes، لتكريم نجوم الفن على هامش أعمالهم في مجالي السينما والتلفزيون.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. حوار مع عمرو سعد في مهرجان القاهرة السينمائي

تركي آل الشيخ يروج لـ افتتاح متحف "Dior"

اليوم.. عرض عالمي أول لفيلم "المرجا الزرقا" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

اليوم.. محاضرة مع تامر كروان حول الموسيقى التصويرية للأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي

0

مريم الخشت حفل جولدن جلوب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منها الضرائب والدعم.. 8 مطالب من صندوق النقد الدولي لمصر
رواتب تصل لـ 4000 درهم.. فرص عمل جديدة في الإمارات - الشروط وخطوات التقديم
البنك المركزي يوضح: كيف ستحدد رسوم تحويلات الخارج عبر إنستاباي؟