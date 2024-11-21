في عيد ميلادها الـ 90 نيشان يوجه رسالة لفيروز

كتبت- نوران أسامة:

وجه الإعلامي اللبناني نيشان رسالة تهنئة للفنانة اللبنانية فيروز، بمناسبة عيد ميلادها الـ 90، الذي يوافق اليوم الخميس 21 نوفمبر.

وكتب نيشان، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "X": "يا حلوة يا حبيبتنا، كل سنة بنحبك أكتر من سنة".

فيروز من مواليد 21 نوفمبر 1934 وتعد من أهم فناني الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في لبنان ومن أشهر الأصوات العربية، ولاقت أعمالهُا الفنية رواجًا واسعًا في العالم العربي، ولقبت في لبنان بـ "العمود السابع لبعلبك".

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