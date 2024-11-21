جوري بكر تعلن عن بدء تصوير مسلسل "المداح 5"

كتبت- سهيلة أسامة

أعلنت الفنانة جوري بكر عن بدء تصوير مسلسل "المداح 5"، استعدادا لعرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت جوري صورة "كلاكيت" العمل، من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "اكتساح زي كل سنة إن شاء الله بالتوفيق للكل".

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

يذكر أن جوري بكر، انطلقت في عالم التمثيل العام الماضي بعد سنوات من عملها في تقديم البرامج، إذ قدمت أول أدوارها في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي، وبعدها شاركت جوري في مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل.

وشاركت أيضا في مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

كما شاركت في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي.

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