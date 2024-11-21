تركي آل الشيخ يروج لـ افتتاح متحف "Dior"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن افتتاح متحف "Dior"، بالرياض.

ونشر "آل الشيخ" مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص على "إكس"، وظهرت فيه الممثلة التركية توبا بويوك أوستون، وعلق: "فاتكم إيلي صعب لا يفوتكم متحف Dior".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ منذ أيام استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

فاتكم ايلي صعب لا يفوتكم متحف Dior 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hC3fSBauHe — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2024

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