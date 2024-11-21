إلهام شاهين وليلى علوي في أحدث ظهور من مهرجان القاهرة السينمائي

مايا دياب تتألق في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "الجمال عدى الكلام"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابيها، صورًا جديدة لها مع الفنانة ليلى علوي، أثناء تواجدهم بمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 45.

ونشرت إلهام، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا و صديقتي الجميله ليلى علوى فى عروض الأفلام، بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يجمعنا حب السينما".

وانهالت عليهم تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الإطلالات الملكية، قمر 14، ماشاء الله عليكم دمتم جميلات يا أجمل الجميلات، قمرات، جميلات السينما المصرية".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

على جانب آخر الفنانة ليلى علوي تواصل في تصوير مشاهدها من فيلمها الجديد "المستريحة" الذي تعيد التعاون خلاله مع الفنان بيومي فؤاد، ويشارك ببطولة الفيلم عمرو عبد الجليل، نور قدري، مصطفى غريب، محمود الليثي، تأليف أحمد سعد والي، إخراج عمرو صلاح ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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مايا دياب تتألق في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "الجمال عدى الكلام"



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