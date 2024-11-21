أحدث ظهور لـ أيتن عامر بإطلالة جريئة.. والجمهور يعلق

مايا دياب تتألق في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "الجمال عدى الكلام"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

نشرت "أيتن"، الصورة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "قمراية، جميلة أويl، جمال القمر ونور الشمس، برنسيسة".

وشاركت أيتن عامر في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي "، الذي تم الإعلان عن إيقاف عرضه وإحالة صناعه إلى النيابة العامة، أثار جدلا واسعا في الكويت، بسبب تناوله قضايا حساسة، منها تعدد الزوجات، الزواج العرفي، وزنا المحارم.

مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، عُرض في شهر رمضان 2024، من بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، أيتن عامر، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

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مايا دياب تتألق في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "الجمال عدى الكلام"