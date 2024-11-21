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"كارثة طبيعية".. يجمع عفاف مصطفى ومحمد سلام

10:39 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

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كتب-مصطفى حمزة:

بدأت الفنانة عفاف مصطفى، تصوير أول مشاهدها، في مسلسل "كارثة طبيعية"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سلام.

الفنانة عفاف مصطفى،عبر صفحتها في موقع فيسبوك، نشرت صورة لها مع الفنان محمد سلام، وكتبت: "على بركة الله وفضله العظيم .. بدأت تصوير مسلسل ( كارثة طبيعية ) مع الابن النجم العسل اللي بيضحكني طول التصوير محمد سلام، إخراج الأستاذ حسام حامد يارب تم لنا العمل علي خير .. يارب عقبال زملائي يارب".

مسلسل "كارثة طبيعية"، من المقرر عرضه عبر منصة "watch it"، وهو من تأليف أحمد عاطف غياض، و إخراج حسام حامد، ويقدم فيه الفنان أحمد سلام، أول بطولة مطلقة.

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عفاف مصطفى محمد سلام مسلسل كارثة طبيعية
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