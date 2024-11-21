"عودتي للحياة لم تكن سهلة".. أول تعليق من علي جابر بعد تعافيه من الإصابة

كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي علي جابر، تفاصيل رحلة شفائه من المرض، عقب إصابته بنزيف داخلي، ودخوله في غيبوبة لمدة 6 أيام داخل المستشفى.

وفي أول ظهور له ببرنامج "Arabs Got Talent"، قال علي جابر، لبرنامج "ET بالعربي": "الحمد لله علاجي وعودتي إلى حياتي الطبيعية كانت مش سهلة، هذا كلّه من الله وممتن امتنان شديد لكل المحبين، واللي تمنى لي اللطف والخير".

وأضاف: "صار فيه ناس كتير ليهم جميل عليا ما بقدر أرده، وكنت كتير فخور في عائلتي، مشتاق لنجوى كتير وناصر وباسم وكلهم أصاحبي، بس بالبرنامج عندي ملاحظات عليهم".

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قضى الإعلامي اللبناني علي جابر 19 يوما داخل إحدى المستشفيات، يعاني من نزيف داخلي إثر جلطة أصيب بها، ودخل في غيبوبة لمدة 6 أيام.

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الإعلامي اللبناني علي جابر، شغل عدة مناصب منها مدير مجموعة قنوات MBC .

برنامج "Arabs Got Talent"، في موسمه السابع، يشهد ضم الفنان باسم يوسف، إلى لجنة التحكيم، مع نجمي المواسم السابقة الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي ، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر.

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