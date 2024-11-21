بعد تعافيه.. علي جابر يعود لـ برنامج "Arabs Got Talent" وترحيب قوي من نجوى كرم

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كتب - معتز عباس:

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، الحلقة الأولى من العروض المباشرة للموسم الجديد من برنامج "Arabs Got Talent" والمذاع على قناة "MBC".

وانضم الإعلامي علي جابر للجنة التحكيم بعد شفائه من الوعكة الصحية التي ألمت به الفترة الماضية، وأبعدته عن تقديم الحلقات الأولى من الموسم السابع لبرنامج "Arabs Got Talent".

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وحرصت نجوى كرم على الترحيب بصديقها على جابر ، قائلة: "بلا شك أرحب عودة الزميل والمحب الناطق بحكمة الأستاذ علي جابر، أشتقتله كتير وكنت مفتقده كتير".

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وقضى الإعلامي اللبناني علي جابر 19 يوما داخل إحدى المستشفيات، يعاني من نزيف داخلي المخ إثر جلطة أصيب بها، ودخل في غيبوبة لمدة 6 أيام.

الإعلامي اللبناني علي جابر، شغل عدة مناصب منها مدير مجموعة قنوات MBC .

برنامج "Arabs Got Talent"، في موسمه السابع، يشهد ضم الفنان باسم يوسف، إلى لجنة التحكيم، مع نجمي المواسم السابقة الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي ، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر.

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