حدث بالفن| طرد فنان بمهرجان القاهرة السينمائي وفنانة ترفع علم سوريا وآخرى تقدم بلاغًا

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ فريدة سيف النصر تهاجم حسن الهلالي، انتصار تكشف سبب تقديمها بلاغ بمباحث الانترنت، سارة نخلة ترفع علم سوريا على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي، عزيز مرقة يعلق على رقص أسماء جلال على أغنيته "أحلى واحدة"، لحظة طرد الفنان حسن الهلالي وانفعاله في مهرجان القاهرة السينمائي، وغيرها من الأخبار.