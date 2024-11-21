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مايا دياب تتألق في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "الجمال عدى الكلام"

10:00 ص الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مايا دياب بفستان أحمر
  • عرض 4 صورة
    مايا دياب بفستان أحمر
  • عرض 4 صورة
    مايا دياب بفستان أحمر
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت مايا مجموعة صور لها، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أحمر طويل.

وتفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ميوش جمالك روعه"، "الحلوة الجميلة"، "جميلة ورائعة"، "الجمال عدى الكلام".

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A post shared by Maya Diab (@mayadiab)

يذكر أن، مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة إيجابية" ، و"تقلان" ، و "كلن قالولي".

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مايا دياب بفستان أحمر مايا دياب انستجرام مايا دياب الفنانة اللبنانية مايا دياب
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